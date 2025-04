Grenzkontrolle in Weil am Rhein

Eine 46-Jährige versuchte, mit einem gefälschten Reisepass illegal nach Deutschland einzureisen. Jetzt drohen ihr mehrere Verfahren.

Anna Simon 22.04.2025 - 14:07 Uhr

Am Freitagmorgen sind Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Kontrolle eines Fernreisebusses in Weil am Rhein auf etwas Ungewöhnliches gestoßen: Bei der Durchsuchung am Grenzübertritt nach Deutschland fiel den Polizeibeamten nach eigenen Angaben ein gefälschter Reisepass in die Hände.