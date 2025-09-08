Seit Januar 2021 hat die Bundespolizei in Baden-Württemberg tausende unerlaubte Einreisen registriert. An welcher Grenze besonders viele Menschen zurückgewiesen werden.
08.09.2025 - 15:02 Uhr
Seit Januar 2021 hat die Bundespolizei einen deutlichen Anstieg unerlaubter Einreisen über die Landgrenzen Baden-Württembergs verzeichnet. Laut den am Montag veröffentlichten aktuellen Zahlen der Bundespolizeidirektion Stuttgart gab es im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. August 2025 insgesamt 43.822 unerlaubte Einreisen über die Schweizer Grenze und 20.691 über die französische Grenze.