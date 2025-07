Die Grenze zwischen Deutschland und Tschechien wird seit längerem kontrolliert. Doch beide Regierungen suchen nach einer „europäischen Lösung.“

red/dpa 22.07.2025 - 19:29 Uhr

– Deutschland und Tschechien sind sich einig, dass Kontrollen an der gemeinsamen Grenze nur eine vorübergehende Lösung sein sollen. Das sagten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala nach einem Treffen in Berlin. „Wir wollen eine europäische Lösung“, versicherte Merz. „Aber solange wir nicht in der Lage sind, die europäischen Außengrenzen besser zu schützen, müssen wir Kontrollen an den europäischen Binnengrenzen vornehmen.“