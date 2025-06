Ein ganzes Stück ihres erhofften Weges über das Mittelmeer haben zwölf Aktivistinnen und Aktivisten bereits zurückgelegt. Greta Thunberg nutzt die Zeit für erneute Kritik an Israel.

red/dpa 03.06.2025 - 16:53 Uhr

Greta Thunberg und weitere Aktivisten haben auf ihrem Weg in Richtung des abgeriegelten Gazastreifens mittlerweile etwa ein Drittel ihrer Reisedistanz zurückgelegt. Das Segelschiff „Madleen“ des Bündnisses Freedom Flotilla Coalition befand sich am Nachmittag auf offener See südlich der griechischen Peloponnes-Halbinsel, wie aus Daten des Trackers des Schiffes hervorging. An Bord sind nach Angaben des Bündnisses zwölf Aktivistinnen und Aktivisten, darunter neben der Schwedin Thunberg unter anderem auch Yasemin Acar aus Deutschland.