Am Freitag demonstriert Greta Thunberg in Mannheim für „Solidarität mit Palästina und der Klimabewegung“. Doch die deutsche Klimabewegung distanziert sich.

Eberhard Wein und dpa 05.12.2024 - 17:48 Uhr

Der geplante Auftritt der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg am Freitag, 18 Uhr, bei einer propalästinensischen Demonstration in Mannheim sorgt weiter für Diskussionsstoff. „Greta Thunberg bewegt sich sehr bewusst in einer gefährlichen Nähe zum Antisemitismus. Ihre Aussagen und ihr Verhalten sind inzwischen zu einem richtigen Problem geworden“, erklärte Landeschef der CDU in Baden-Württemberg, Manuel Hagel. Zuvor hatte der Grünen-Stadtrat und Vorsitzende der örtlichen Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), Chris Rihm, seinen persönlichen Gegenprotest bei der Kundgebung angekündigt.