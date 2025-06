Greta Thunberg weist mit ihrer Aktion auf die Not in Gaza hin – ihre Glaubwürdigkeit hat jedoch gelitten, kommentiert Mareike Enghusen.

Mareike Enghusen 10.06.2025 - 16:08 Uhr

Auf den ersten Blick haben die Aktivisten der „Madleen“ ihre Ziele erreicht. Wie erwartet hat Israel das Boot auf dem Weg zum Gazastreifen gestoppt; die Hilfsgüter aber, die es geladen hatte, will Israel nach Gaza bringen – auch wenn, wie sein Außenministerium betonte, es sich nur um symbolische Mengen handele. Zudem haben Medien rund um die Welt über die Aktivisten um Greta Thunberg berichtet – was, wie diese sagen, den Blick für die Not in Gaza schärfen soll. Da drängt sich allerdings die Frage auf, ob es den leidenden Menschen dort wirklich an Aufmerksamkeit fehlt – oder nicht vielmehr an entschiedenen politischen Schritten.