Ein Herbststurm wütete im Meer um Kreta, als dort Migranten bei einer versuchten Überfahrt nach Europa ums Leben kamen. Die Zahl der Todesopfer liegt nun höher als angenommen.

red/dpa 16.12.2025 - 18:02 Uhr

Bei dem schweren Bootsunglück südlich von Kreta vor rund zehn Tagen sind nach Angaben der ägyptischen Botschaft in Athen mehr Menschen ums Leben gekommen als bislang angenommen. 32 Menschen seien ums Leben gekommen oder würden noch vermisst, teilte die ägyptische Botschaft in Griechenland heute bei Facebook mit. Die meisten der Migranten seien junge Ägypter. 14 der Todesopfer seien identifiziert, und man stehe nun in Kontakt mit deren Angehörigen.