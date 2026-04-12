Griechisch-orthodoxes Osterfest Mit Kreuzabnahme und Grabklage: So feiert die Gemeinde in Esslingen
Für evangelische und katholische Christen ist Ostern seit einer Woche vorbei. Die griechisch-orthodoxe Gemeinde Esslingen feiert am Wochenende.
Für evangelische und katholische Christen ist Ostern seit einer Woche vorbei. Die griechisch-orthodoxe Gemeinde Esslingen feiert am Wochenende.
Sie feiern auch. Aber eine Woche später. Und ein wenig anders. Die griechisch-orthodoxe Kirche Mariä Verkündigung in Esslingen, eine der größten Gemeinden in Europa außerhalb Griechenlands, beging am Wochenende ihr Osterfest. Ihr gehören nach eigenen Angaben etwa 5000 Gläubige aus Esslingen und seiner Umgebung an.