 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. So geht es weiter mit dem Radweg zwischen Mönsheim und Heimsheim

Griff ins Ökopunkte-Konto So geht es weiter mit dem Radweg zwischen Mönsheim und Heimsheim

Griff ins Ökopunkte-Konto: So geht es weiter mit dem Radweg zwischen Mönsheim und Heimsheim
1
Hier fehlt noch ein Radweg: Zwischen Golfclub und Mönsheim können Radler noch nicht auf einem gesonderten Weg fahren. Foto: Simon Granville

Eine Radwegverbindung zwischen dem Golfclub Solitude und Mönsheim ist lange im Gespräch. Nun gibt es einen Fortschritt: Pflanzungen, um Eingriffe in die Natur auszugleichen.

Seit Jahren ist er im Gespräch, nun soll es weiter vorangehen in Sachen Radweg von Mönsheim in Richtung Heimsheim. Schon seit einiger Zeit gibt es dort entlang der Landesstraße L1134 eine gut ausgebaute Verbindung für Radler, allerdings nur auf einem Teilstück zwischen der Zufahrt zum Golfclub Solitude bis zum Gewerbepark Heckengäu an der Diebkreuzung. Das gut 1,1 Kilometer lange Verbindungsstück zwischen dem Ortsausgang Mönsheim an der Leonberger Straße bis zur Golfplatzzufahrt fehlt noch. Für dieses Bauvorhaben, das mit Eingriffen in die Natur verbunden ist, müssen ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt und Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Diese hat der Gemeinderat jetzt beschlossen.

 

Der Bau des mit Bankett 3,50 breiten Radwegs verursacht Eingriffe in die Natur, den Boden und in Biotope. Diese machen gegengerechnet rund 72 000 Ökopunkte aus. Nun hat Mönsheim zwar ein prall gefülltes naturschutzrechtliches Konto mit knapp 500 000 Ökopunkten.

Das Landratsamt erwartet, dass die Gemeinde etwas tut

Dennoch verneinte Margit Stähle, die als erste stellvertretende Bürgermeisterin für den freigestellten Schultes Michael Maurer die Sitzung leitete, eine Frage aus dem Gemeinderat, ob man nicht die kompletten 72 000 Punkte davon abziehen könnte. Das würde die untere Naturschutzbehörde nicht mittragen. „Wir müssen dem Landratsamt nachweisen, was wir selbst machen.“ Für den nötigen Umweltbericht müsse es ein Konzept für den Ausgleich geben. Es werde versucht, diese Maßnahmen möglichst nah am Radweg zu machen.

Unsere Empfehlung für Sie

Wie geht es in Mönsheim weiter?: Zukunft des Bürgermeisters steht in den Sternen

Wie geht es in Mönsheim weiter? Zukunft des Bürgermeisters steht in den Sternen

Nach der Suspendierung von Michael Maurer leiten zwei ehrenamtliche Schultes die Geschäfte im Rathaus. Dabei wird es auch bleiben.

Geplant sind unter anderem 54 neue Bäume, Boden zu entsiegeln und zu rekultivieren sowie Feldgehölze zu pflanzen. Knapp 40 000 Ökopunkte sollen damit gewonnen werden. Das verbleibende Minus von rund 30 000 soll dann vom bestehenden Konto abgezogen werden.

Die Baumwurzeln sollen den Radweg nicht beschädigen

Ein weiterer Vorschlag, zu untersuchen, ob gemeindeeigene Fettwiesen zu ökologisch höherwertigen Magerwiesen umgewandelt werden können, lehnte das Gremium ab. Gemeinderat Markus Rösler wies darauf hin, dass man checken müsse, dass die Wurzeln der neuen Bäume nicht in ein paar Jahren den Radweg beschädigen. Auf gemeindeeigenen Grundstücken könne man prüfen, ob man mit den Neupflanzungen etwas vom Weg abrücken kann, antwortete Margit Stähle.

Mit dem Radweg, dessen Baukosten auf rund 1,2 Millionen Euro geschätzt werden, die das Land übernimmt, soll im Oktober begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Juli 2026 geplant. Die Arbeiten werden jetzt von der Gemeinde Mönsheim ausgeschrieben, Ende September entscheidet der Gemeinderat dann über die Vergabe an den günstigsten Bieter.

Weitere Themen

18-Jähriger angeklagt: Mitschülerin vergewaltigt? Böblinger Klassenfahrt endet vor Gericht

18-Jähriger angeklagt Mitschülerin vergewaltigt? Böblinger Klassenfahrt endet vor Gericht

Eine Schulklasse unternimmt im Sommer 2023 eine Abschlussfahrt nach Berlin. Aus Spaß wird bitterer Ernst: Im Hotelzimmer soll ein 18-Jähriger seine Mitschülerin vergewaltigt haben.
Von Jan-Philipp Schlecht
Kuratorium gegründet: Auf dem Weg zum Böblinger Technologie-Campus

Kuratorium gegründet Auf dem Weg zum Böblinger Technologie-Campus

Auf dem Weg zu einem Technologie- und Innovationscampus auf dem bisherigen Böblinger Krankenhaus-Areal hat jetzt ein Kuratorium seine Arbeit aufgenommen.
Von unserer Redaktion
Strohländle in Leonberg: „Redet ihr auch mal vernünftig miteinander?“

Strohländle in Leonberg „Redet ihr auch mal vernünftig miteinander?“

Der Streit rund um das Leonberger Partyprogramm Strohländle ist eskaliert. In der Außenwahrnehmung ergibt dies für keine Seite ein gutes Bild, meint Redakteur Marius Venturini.
Von Marius Venturini
Böblingen: Pflegemutter auf Abruf: „Jederzeit kann ein Anruf kommen“

Böblingen: Pflegemutter auf Abruf „Jederzeit kann ein Anruf kommen“

Kinder, die das Jugendamt aus problematischen Verhältnissen holt, finden bei Jasmin Maggio, Martina Wirtz und weiteren Bereitschaftspflegefamilien Zuflucht. Einblicke in ihren Alltag.
Von Janina Link
Böblinger am Landgericht: Obdachloser muss in Psychiatrie bleiben

Böblinger am Landgericht Obdachloser muss in Psychiatrie bleiben

Ein 52-Jähriger begeht mehrere Straftaten, gilt aber als schuldunfähig. Das Landgericht hat nun eine Entscheidung getroffen.
Von Henning Maak
Autobahn komplett gesperrt: Jetzt im Livestream: Brückenabriss an A81 in Böblingen

Autobahn komplett gesperrt Jetzt im Livestream: Brückenabriss an A81 in Böblingen

Die Übertragung startet am Freitagabend, um 21 Uhr. Zuschauer können die Arbeiten von Zuhause aus direkt mitverfolgen. Das Video befindet sich im Artikel.
Von unserer Redaktion
Unfall im Kreis Böblingen: Ford stößt mit Audi zusammen – eine Person schwer verletzt

Unfall im Kreis Böblingen Ford stößt mit Audi zusammen – eine Person schwer verletzt

Auf einer Kreisstraße zwischen Mötzingen und Bondorf (Kreis Böblingen) kommt es am Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wird eine Person schwer verletzt. Die Hintergründe.
Von alp
Verkehr in Sindelfingen: Hofmeister-Kreuzung ab Montag für drei Wochen gesperrt

Verkehr in Sindelfingen Hofmeister-Kreuzung ab Montag für drei Wochen gesperrt

Der Sindelfinger Peter-Schaufler-Platz – auch bekannt als Hofmeister-Kreuzung – wird seit langer Zeit umgebaut. Von Montag an steht noch einmal eine dreiwöchige Vollsperrung an.
Von unserer Redaktion
Unfall in Weil der Stadt: Betrunkener 34-Jähriger lässt 15-Jährige ans Steuer

Unfall in Weil der Stadt Betrunkener 34-Jähriger lässt 15-Jährige ans Steuer

Ein alkoholisierter Erwachsener hat Vermutungen der Polizei zufolge eine Minderjährige ohne Fahrerlaubnis ans Steuer gelassen – und machte so einen Unfall mit Sachschaden möglich.
Von Sophia Herzog
Unfall in Oberjesingen: Traktor und Gespanne rauschen in Laternenmast

Unfall in Oberjesingen Traktor und Gespanne rauschen in Laternenmast

Am Donnerstagabend machen sich ein durch einen 19-Jährigen abgestellten Traktor und seine Gespanne selbstständig. Sie krachen in einen Laternenmast.
Von Martin Dudenhöffer
Weitere Artikel zu Radweg Mönsheim Fahrrad
 