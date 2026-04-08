Schwer verlaufende Infektionskrankheiten wie Grippe oder Covid können schwerwiegende Folgeerkrankungen nach sich ziehen.
08.04.2026 - 13:35 Uhr
Herzinfarkt nach Grippe, erhöhtes Lungenkrebs-Risiko nach Covid, Demenz durch den Gürtelrose-Erreger Herpes zoster: Etliche Studien aus den vergangenen Monaten deuten darauf hin, dass manche Infektionen neben einer akuten Krankheit teils wesentlich gravierendere Spätfolgen haben können. Inzwischen ist die Medizin den zugrunde liegenden Mechanismen auf der Spur.