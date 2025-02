Die Virsensaison ist im vollen Gange – und gerade Familien mit kleinen Kindern haben derzeit harte Trainingseinheiten zu überstehen. Ein Kinderarzt und ein Arbeitsmediziner geben Tipps.

Regine Warth 17.02.2024 - 08:10 Uhr

Das Kind ist krank. Wieder einmal. Irgendwann im November fing es mit einem üblichen Schnupfen-Husten-Fieber-Allerweltsinfekt an. Nach zehn Tagen war es wieder fit für den Kindergarten. Dann lag die Mutter mit Nasennebenhöhlenentzündung im Bett. Kaum war diese auskuriert, kam der Anruf aus der Kindertageseinrichtung: Das Kind klage über Bauchschmerzen und sei fiebrig, man möge es bitte abholen. Inzwischen vergeht keine Woche, in der nicht irgendeiner in der Familie kränkelt. Das Viren-Pingpong – so scheint es – will kein Ende nehmen.