Die Grippewelle rollt an: Seit Monatsbeginn wurden bereits viermal so viele Fälle gezählt wie vor einem Jahr. Wer jetzt besonders gefährdet ist und warum Impfen sofort schützen kann.
05.12.2025 - 15:52 Uhr
In Baden-Württemberg breitet sich die Grippe spürbar aus – und die Zahlen steigen deutlich schneller als im vergangenen Jahr. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) zeigt sich besorgt und rät zur Impfung. Schwere Krankheitsverläufe müssten verhindert und Krankenhäuser entlastet werden, sagte er in Stuttgart. „Baden-Württemberg steht am Beginn einer Grippewelle durch Influenzaviren“, warnte er.