Als die junge Mutter von den ersten schweren Grippefällen in der Kinderklinik des Klinikums Stuttgart hörte, fasste sie rasch den Entschluss: Auch ihr sechs Monate alter Sohn soll gegen Influenza von ihrem Kinderarzt in Stuttgart geimpft werden, damit er vor den Auswirkungen der sich anbahnenden Grippewelle geschützt ist. „Ich habe die Kinderarztpraxis angeschrieben, ob vor Weihnachten noch ein Termin möglich ist“, schildert die Mutter. „Doch dort herrscht aktuell Impfstoffknappheit.“ Das könne sie nicht verstehen: „Wir würden wahnsinnig gerne unser Kind schützen und gleichzeitig die Kliniken entlasten, aber es ist uns leider nicht möglich.“