Eins steht für Dänemark fest: An Grönlands Grenzen dürfen die USA nicht rütteln. Auch wenn Regierungschefin Mette Frederiksen bereit ist, für eine Lösung im Konflikt um die Arktis-Insel weit zu gehen.
Berlin/Köln - Dänemark will laut Ministerpräsidentin Mette Frederiksen "alles tun", um sich im Grönland-Konflikt mit den USA zu einigen - außer Gebiete abtreten. In der ARD-Sendung "Maischberger" sagte Frederiksen auf die Frage, ob grönländisches Territorium für die Vereinigten Staaten denkbar sei, laut Übersetzung: "Nein. Das kann man sich nicht vorstellen." An dem Tag, an dem man Kompromisse bei den Grundsäulen der Demokratie mache, sei alles zu Ende.