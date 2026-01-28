Frankreichs Präsident Macron sieht die Lage in Grönland als strategischen Weckruf für Europa. Die Nato-Präsenz in der Arktis müsse jetzt ausgebaut werden, fordert er.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angesichts des Grönland-Konflikts eine Stärkung der europäischen Verteidigung in der Arktis gefordert. „Die jüngsten Ereignisse bestätigen, dass die Lage in Grönland ein strategischer Weckruf für ganz Europa ist“, sagte Macron in Paris beim Empfang von Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Grönlands Ministerpräsidenten Jens Frederik Nielsen.