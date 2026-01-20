Die US-Drohungen gegenüber Grönland haben in Deutschland eine Debatte über einen möglichen Boykott der Fußball-WM in den Vereinigten Staaten ausgelöst.
20.01.2026 - 17:04 Uhr
