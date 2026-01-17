US-Präsident Donald Trump hinkt den Planungen des westlichen Verteidigungsbündnisses fünf Jahre hinterher. Seit Februar 2020 ist das Thema bei der Allianz Chefsache.
17.01.2026 - 08:00 Uhr
Der frühere Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte es schon vor sechs Jahren auf dem Schirm: „Die Arktis wird immer zugänglicher und damit umkämpfter“, sagte der Norweger im Februar 2020 mit Blick auf die Folgen des Klimawandels. Damit brachte er das Thema in die Köpfe der Strategen des Bündnisses, deutlich vor US-Präsident Donald Trump.