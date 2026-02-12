Zahlreiche Polizeikräfte sind auf dem Gelände einer berufsbildenden Schule. Sie suchen eine verdächtige Person. Was bisher bekannt ist.

dpa 12.02.2026 - 13:13 Uhr

Salzgitter (dpa/lni) - In Salzgitter ist eine Schule nach einem Hinweis zu einer möglicherweise verdächtigen Person am Vormittag geräumt worden. Betroffen ist nach Angaben der Polizei die berufsbildende Schule am Hans-Böckler-Ring. Den Angaben nach gibt es keine konkreten Hinweise, dass Menschen in Gefahr sind oder waren, wie ein Sprecher betonte. Der Einsatz dauerte laut Polizei auch am Mittag an.