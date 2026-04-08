Auch das bedeutendste Radrennen in Deutschland für die weltbesten Radsportlerinnen wird im September im Kreis Ludwigsburg ausgetragen.
08.04.2026 - 14:30 Uhr
Die Stadt Tamm wird am Sonntag, 13. September, eine zentrale Rolle im Radsport einnehmen: Sowohl das ADAC Brezel Race als Radrennen für Hobby-Radsportler als auch der Women’s Cycling Grand Prix, Deutschlands wichtigstes Radrennen für Profi-Frauen, werden an jenem Sonntag in der Stadt starten und enden. Das teilt am Mittwoch der Verband Region Stuttgart (VRS) als Förderer der Events mit. Tausende Teilnehmer sowie zahlreiche Zuschauer werden erwartet.