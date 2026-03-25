Der Wirtschaft geht es nicht gut. Zugleich erzielt die LBBW das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte. Wer davon profitiert - und was die Bank für das Jahr 2026 erwartet.
25.03.2026 - 13:59 Uhr
Trotz schwieriger Wirtschaftslage und hoher Kosten hat die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) vergangenes Jahr mehr Gewinn gemacht. Der Vorsteuergewinn wuchs 2025 um vier Prozent auf 1,28 Milliarden Euro, wie das Institut in Stuttgart mitteilte. Das sei das zweitbeste Ergebnis der Konzerngeschichte. Alle Bereiche trugen mit dreistelligen Millionenbeiträgen zu dem Überschuss bei. Unter dem Strich blieben davon 942 Millionen Euro übrig (2024: 864 Millionen Euro; plus 9 Prozent).