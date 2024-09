In diesem Jahr hatten Menschen immer wieder mit Überflutungen zu kämpfen – auch in Deutschland und Baden-Württemberg. Versicherungen verbuchen Millionen-Schäden – und treffen nun Vorkehrungen für die Zukunft.

2024 war bislang ein herausragendes Jahr – zumindest was die Hochwasser-Situation in Deutschland betraf. Insbesondere der regenreiche Mai mit Stark- und Platzregen sorgte für diverse überflutete Städte, auch in Baden-Württemberg. Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) war dabei besonders stark betroffen. Die Versicherungen schütteten Rekordsummen an Schadensbegleichungen aus und treffen nun Vorkehrungen für die Zukunft.

„Zur Einordnung der diversen Schäden des ersten Halbjahres 2024 lässt sich sagen, dass diese zusammen mit dem Unwetter im Ahrtal 2021 zu den größten Unwetterereignissen der Unternehmensgeschichte gehören“, sagt Immo Dehnert, Sprecher von Wüstenrot und Württembergische auf Nachfrage unserer Zeitung. Extremwetterereignisse würden sich häufen. „Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Schadensbehebung – vor allem im Blick auf den Kfz-Bereich – sehr stark verteuert hat. Dies bildet sich auch in gestiegenen Versicherungsprämien in der gesamten Versicherungsbranche ab“, so Dehnert.

Lesen Sie auch

Rund 290 Millionen Euro ausbezahlt

„Extremwetter verursachen immer häufiger in Deutschland Schäden. Es sind nicht nur die großen Flutereignisse wie 2002, 2013 und 2021 und jüngst im Juni, die mit hoher medialer Präsenz einhergehen und deren Intervalle sich offensichtlich verkürzen, sondern auch viele kleinere Ereignisse wie das Weihnachtshochwasser in Niedersachsen und die Hochwasser im Mai im Saarland, mit insgesamt 400 Millionen Euro Schaden“, sagt Kathrin Jarosch, Pressesprecherin des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Für das durch „Radha“ verursachte Hochwasser im Mai diesen Jahres hat allein die Allianz als Deutschlands größter Versicherer laut eigenen Angaben Schadenzahlungen in Höhe von rund 290 Millionen Euro brutto ausgezahlt.

Die Schäden des Hochwassers im Juni 2024 in Bayern und Baden-Württemberg schätzt der GDV auf zwei Milliarden Euro. Die Schätzung beinhaltet auch Gebäude, Hausrat, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft und Kraftfahrzeuge.

Die verheerendsten Naturkatastrophen Deutschlands. Foto: GDV

Der GDV erfasst seit 2002 die Elementarschäden wie Hochwasser und Starkregen. Dieses Jahr ging (bisher) vergleichsweise relativ glimpflich über die Bühne – zumindest wenn man die Schadenssummen heranzieht. Auf Platz eins der zehn verheerendsten Naturkatastrophen in Deutschland seit 2002 rangiert laut dem GDV mit Abstand die Sturzflut „Bernd“ im Jahr 2021. Die Auszahlungssumme der Allianz für Schäden diesbezüglich belief sich auf rund 800 Millionen Euro.

In Baden-Württemberg sind 94 Prozent der Hausbesitzer gegen Elementarschäden versichert. Die hohe Versicherungsdichte hat historische Gründe: Bis zur Deregulierung des Versicherungsmarktes 1994 gab es hier laut dem GDV eine Monopolversicherung, die auch die Elementarschäden einschloss.

Hunderttausende Häuser in potenziellen Überschwemmungsgebieten

„Die Unwetter im ersten Halbjahr 2024 haben in der gesamten Branche und auch bei der Württembergischen Versicherung für starke Belastungen gesorgt“, bestätigt auch Immo Dehnert. Er ist ebenfalls der Meinung, dass „Schäden durch Naturkatastrophen steigen“ werden. Und verweist darauf, dass sich bereits jetzt mehr als 300.000 Adressen in Deutschland in Überschwemmungsgebieten befinden. Prävention sei der Dreh- und Angelpunkt, um Schäden einzudämmen – eine singuläre Versicherungspflicht löst seiner Meinung nach das Problem nicht. Stattdessen sei es nötig, „Überschwemmungszonen zu schaffen, Deiche auszubauen und klare Bauverbote in gefährdeten Gebieten zu veranlassen. Bei Bebauungsplänen gilt es, die erhöhten Gefahren durch den Klimawandel zu berücksichtigen.“ Klimagerechtes Bauen, insbesondere bauliche Anpassungsmaßnahmen, um Extremwetterlagen standhalten zu können, gewinne zunehmend an Bedeutung.

Das sieht die GDV ähnlich: „Wir fordern unter anderem eine verpflichtende Klima-Gefährdungsbeurteilung bei Baugenehmigungen, konsequenter Baustopp in Überschwemmungsgebieten, Entsiegelung von Flächen und ein bundesweites Naturgefahrenportal. Wir erwarten, dass sich ohne konsequente Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung und zur Stärkung der Prävention – allein in den nächsten zehn Jahren zu einer Verdopplung der Wohngebäudeversicherungsprämie allein durch den Klimawandel kommen kann.“

Auch bei der Allianz sieht man es so: „Als Versicherer können wir diesen Trend nicht ignorieren und müssen unser Geschäftsmodell anpassen, um langfristig für unsere Kunden da zu sein. Wenn sich die Risiken ändern, müssen wir dies in unserer Preisgestaltung berücksichtigen. Prämien müssen risikoadäquat und fair für beide Seiten sein und die steigenden Klimarisiken sowie die Inflation widerspiegeln.“

Verheerende Schäden nach dem Hochwasser im Rems-Murr-Kreis. Foto: Imago/onw-images

Für Sabine Schaffrath als Sprecherin der Allianz müssen in Zukunft die Versicherer gemeinsam mit den Kommunen und Kunden Hand in Hand arbeiten.

Auch sie sieht dabei Prävention als das A und O an, um Gebäude besser zu schützen: „Schutz und Widerstandsfähigkeit müssen gestärkt werden, um mit den negativen Auswirkungen der globalen Erwärmung fertig zu werden – dies erfordert eine Partnerschaft mit der Regierung, Unternehmen und Kundinnen und Kunden. Schutz wirkt. Gemeinden tun gut daran, in Hochwasserschutzmaßnahmen zu investieren und Kund:innen und Kunden können mit Präventionsmaßnahmen die Risiken für ihr Haus verringern, beispielsweise durch Verwendung von hochwasser- und hagelsicheren Baumaterialien für Häuser, etwa für den Keller oder die Fenster.“

Weitere Beispiele für Schutzmaßnahmen sind laut dem GDV:

Auf Kellerräume beim Neubau verzichten

Gebäudetechnik wie Elektroverteilung und Heizsysteme richtig platzieren

Öltanks vor Aufschwimmen und Bersten sichern

Rückstausicherung in den Abwasserkanal einbauen

Das Positive dabei ist, dass sich derartige Präventionsmaßnahmen bei diversen Versichern sich bereits jetzt positiv auf die Versicherungsprämie auswirken. Das heißt, vorbeugende Schutzmaßnahmen machen sich im wahrsten Sinne doppelt bezahlt.

Zur Einschätzung der eigenen Gefährdung bietet der GDV den „Hochwasser-Check“ an. Damit können Mieter und Immobilienbesitzerinnen jetzt einfach und schnell ihr individuelles Starkregen- und Hochwasser-Risiko ermitteln. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen dafür nur ihren Wohnort eingeben – kostenlos und ohne Anmeldung.