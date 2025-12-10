Baden-Württemberg verdoppelt die Fördergelder für Schulbauten auf 468 Millionen Euro. Welche Projekte profitieren und warum auch Schwimmbäder jetzt im Fokus stehen.

epd 10.12.2025 - 15:00 Uhr

Das Land Baden-Württemberg unterstützt den Bau und die Sanierung von Schulen in diesem Jahr mit insgesamt 468 Millionen Euro. Mit dem Geld werden 199 Projekte von Städten, Gemeinden und Landkreisen gefördert, teilte das Kultusministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Laut Ministerin Theresa Schopper (Grüne) konnten damit alle eingereichten Anträge berücksichtigt werden, die entscheidungsreif waren.