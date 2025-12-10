Baden-Württemberg verdoppelt die Fördergelder für Schulbauten auf 468 Millionen Euro. Welche Projekte profitieren und warum auch Schwimmbäder jetzt im Fokus stehen.

Das Land Baden-Württemberg unterstützt den Bau und die Sanierung von Schulen in diesem Jahr mit insgesamt 468 Millionen Euro. Mit dem Geld werden 199 Projekte von Städten, Gemeinden und Landkreisen gefördert, teilte das Kultusministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. Laut Ministerin Theresa Schopper (Grüne) konnten damit alle eingereichten Anträge berücksichtigt werden, die entscheidungsreif waren.

 

Auch Schwimmbäder förderfähig

Der größte Teil der Summe, nämlich 282,5 Millionen Euro, wird für Neubauprojekte verwendet. Weitere 160 Millionen sind für die Sanierung von Schulgebäuden vorgesehen. In Projekte für den Ganztagsbetrieb fließen 25,8 Millionen. Die jährliche Fördersumme wurde mehr als verdoppelt. Sie stieg von bislang 200 Millionen auf 450 Millionen Euro.

Das Land reagiert damit nach eigenen Angaben auf die deutlich gestiegenen Baukosten. „Wir lassen unsere Kommunen in diesen schwierigen Zeiten bei den Investitionen in ihre Schulgebäude nicht allein“, betonte Schopper. Nun können auch Sanierungen von Schwimmbädern gefördert werden, die für den Schulunterricht genutzt werden.