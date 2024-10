Der Speyerer Dom ist das größte erhaltene romanische Gotteshaus der Welt. Jetzt wird die Kirche aufwendig saniert. Ein Megakran hat am Mittwoch tonnenschwere Gerüstteile in knapp 70 Meter Höhe gehoben.

red/KNA 23.10.2024 - 15:45 Uhr

Am Speyerer Dom haben die Gerüstbauarbeiten für eine mehrjährige, aufwendige Sanierung der beiden Osttürme begonnen. Ein Spezialkran hob am Mittwoch tonnenschwere, vormontierte Gerüstteile in rund 70 Meter Höhe. „Wenn alles gut geht, werden die Arbeiten bis zur 1.000-Jahr-Feier des Doms im Jahr 2030 abgeschlossen sein“, teilte das Bistum Speyer mit. Der Speyerer Dom zählt zum Unesco-Weltkulturerbe und ist das größte erhaltene romanische Gotteshaus der Welt.