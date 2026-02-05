Die Tentakel der Meduse können bis zu zehn Meter lang werden. Die Wissenschaftler fanden zudem große Korallenriffe, Schnecken und Seeanemonen - sowie jede Menge Müll.

dpa 05.02.2026 - 20:30 Uhr

Buenos Aires - Wissenschaftler haben in der Tiefsee vor Argentiniens Atlantikküste eine riesige Qualle gefilmt. Die Phantomqualle (Stygiomedusa gigantea) von der "Größe eines Schulbusses" sei in einer Tiefe von rund 250 Metern entdeckt worden, teilte das Schmidt Ocean Institute mit. Die Tentakel dieser Tiere können bis zu zehn Meter lang werden.