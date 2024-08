Wieder hat der kanadische Minenbetreiber Lucara einen massiven Diamanten entdeckt. Es könnte sich um den zweitgrößten Rohdiamanten der Welt handeln.

dpa 22.08.2024 - 16:29 Uhr

Gaborone - Er ist so groß wie eine Avocado und gilt als einer der größten Diamanten der Welt: In einer Mine in Botsuana ist ein enormer Rohdiamant gefunden worden. Das kanadische Bergbauunternehmen Lucara Diamond Corp, in dessen nordöstlicher Karowe-Mine der Edelstein entdeckt wurde, gab sein Gewicht mit 2.492 Karat an.