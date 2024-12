Am Donnerstagabend steht ein Wohnwagen in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) in Flammen. Mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Was bislang bekannt ist.

Isabelle Vees 06.12.2024 - 08:52 Uhr

Am Donnerstagabend ist ein Wohnwagen in Winnenden im Rems-Murr-Kreis völlig ausgebrannt. Rettungsdienst und Polizeikräfte rückten um kurz vor 21 Uhr in den Steinweg aus, wie die Polizei berichtete. Dort stand der Wohnwagen, der nahe eines unbewohnten Gebäudes parkte, in Flammen. Laut Angaben der Polizei wurde durch das Feuer auch die Gebäudefassade, mehrere Fenster sowie die Traufe beschädigt.