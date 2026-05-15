Großbaustelle in Leonberg Wie geht es auf dem Postareal weiter?
Dort wo ein neues Stadtviertel entstehen soll, ist noch eine Brache. Doch Baubürgermeister Klaus Brenner ist optimistisch, dass sich das bald ändert.
Dort wo ein neues Stadtviertel entstehen soll, ist noch eine Brache. Doch Baubürgermeister Klaus Brenner ist optimistisch, dass sich das bald ändert.
Ortstermin auf dem ehemaligen Postareal zwischen Bahnhofstraße, Eltinger Straße und im Süden die Lindenstraße mit dem Leonberger Baubürgermeister Klaus Brenner und Lisa Marie Kopahnke, der Amtsleiterin des städtischen Gebäudemanagements: Seit Wochen und Monaten scheint die Baustelle im Herzen Leonbergs still zu stehen.