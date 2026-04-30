Auch ohne Großbaustelle gibt es in der Kreuzbrunnenstraße in Ostfildern vor dem Feuerwerksfestival Flammende Sterne Stau. Sind die Arbeiten bis dahin abgeschlossen?

Mit ihrer Anfrage zur Verkehrssituation bei den Flammenden Sternen sprach Petra Hönschel-Gehrung (Freie Wähler) im Gemeinderat Ostfildern vielen aus der Seele. Die Fraktionschefin hakte nach, wie sich der Verkehr angesichts der Vollsperrung der Kreuzbrunnenstraße während des Festivals Flammende Sterne vom 21. bis 23. August regeln lässt. Dort bilden sich auch ohne Baustelle auf der viel befahrenen Straße regelmäßig Staus.

Die Arbeiten für die Großbaustelle hatten die Mitglieder des Technischen Ausschusses bereits am 22. April vergeben. In der Vorlage war nachzulesen, dass sich die Arbeiten planmäßig „von Mitte Juni bis Ende August 2026 erstrecken“. Wenn zu den Flammenden Sternen Zehntausende auf das Festivalgelände strömen, stößt das umliegende Verkehrsnetz ohnehin an Grenzen.

Gerade auf der Kreuzbrunnenstraße, die eine der zentralen Zufahrtsstraßen von Nellingen und Scharnhausen auf das Festivalgelände ist, stauten sich schon in früheren Jahren die Fahrzeuge – auch ohne Baustelle. Der große Festivalparkplatz wird über die Kreuzbrunnenstraße angefahren.

Auf die Nachfrage der Stadträtin Hönschel-Gehrung gab Daniel Blank, Leiter des Fachbereichs für Kultur und Soziales Miteinander, in der Sitzung des Gemeinderats nun aber vorsichtig Entwarnung. Obwohl in der Vorlage für den Ausschuss von einer Bauzeit bis Ende August die Rede war, sei für die Fertigstellung „ein Puffer“ von 14 Tagen bis zum Festivalbeginn eingeplant. Demnach wäre die Straße schon Mitte August fertig.

Das bestätigte auch Markus Berger, Fachbereichsleiter für Infrastruktur und Freiflächen bei der Stadt Ostfildern. Mit dem beauftragten Bauunternehmen habe man zwar gute Erfahrungen gemacht und gehe so davon aus, dass die Straße rechtzeitig vor dem in der Region beliebten Feuerwerksfestival fertig wird. Dennoch lasse sich das bei einem so großen Bauvorhaben nicht ganz genau vorhersagen. Falls die Straße wider Erwarten doch nicht fertig werde, habe man aber Ausweichpläne in der Tasche, wie der Verkehr umgeleitet werden kann.

Besucher aus der ganzen Region strömen zu den Flammenden Sternen. Foto: Roberto Bulgrin

In der nächsten Sitzung des Gemeinderats Ostfildern, die am 17. Juni stattfindet, wird Fachbereichsleiter Blank über den Stand der Verhandlungen mit den Veranstaltern der Flammenden Sterne, der MCE Ideenschmiede, berichten.