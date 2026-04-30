Auch ohne Großbaustelle gibt es in der Kreuzbrunnenstraße in Ostfildern vor dem Feuerwerksfestival Flammende Sterne Stau. Sind die Arbeiten bis dahin abgeschlossen?
30.04.2026 - 14:32 Uhr
Mit ihrer Anfrage zur Verkehrssituation bei den Flammenden Sternen sprach Petra Hönschel-Gehrung (Freie Wähler) im Gemeinderat Ostfildern vielen aus der Seele. Die Fraktionschefin hakte nach, wie sich der Verkehr angesichts der Vollsperrung der Kreuzbrunnenstraße während des Festivals Flammende Sterne vom 21. bis 23. August regeln lässt. Dort bilden sich auch ohne Baustelle auf der viel befahrenen Straße regelmäßig Staus.