Großbaustelle in Stuttgart Wöchentliche Sitzung zu Filmhaus-Neubau
Der Verein Haus für Film und Medien e.V. soll beim Betriebskonzept des Filmhauses mitsprechen. Hilft der Verein, Finanzlücken zu stopfen?
Die Landeshauptstadt holt sich für eines ihrer aktuell teuersten Bauvorhaben einen Partner ins Boot. An dem auf 115 Millionen Euro taxierten Bau des Hauses für Film und Medien, das inzwischen offiziell „Stuttgart Moving Image Center“ (Smic) heißt, soll der Verein Haus für Film und Medien e.V. mitsprechen.