Großbaustelle in Stuttgart: Wöchentliche Sitzung zu Filmhaus-Neubau

Die Landeshauptstadt holt sich für eines ihrer aktuell teuersten Bauvorhaben einen Partner ins Boot. An dem auf 115 Millionen Euro taxierten Bau des Hauses für Film und Medien, das inzwischen offiziell „Stuttgart Moving Image Center“ (Smic) heißt, soll der Verein Haus für Film und Medien e.V. mitsprechen.

Der Zusammenschluss von rund 25 in Stuttgart und der Region ansässigen Institutionen ist einer der wesentlichen Projekttreiber. Die Expertise der Mitglieder ermögliche „eine inhaltliche Ausrichtung des Hauses in großer Nähe zur Stadtgesellschaft und zur Fachszene“ heißt es in der Präambel zu der vom Gemeinderat gebilligten Kooperationsvereinbarung. Kulturbürgermeister Fabian Mayer (CDU) hatte sie zum umstrittenen Baubeschluss, der am 29. Januar gefasst worden war, angekündigt. Im Rathaus hegt man die Hoffnung, dass die Vereinsmitglieder in einer Form zum Betrieb beitragen können, die die Kosten reduziert.

Mittel für Filmhaus-Betrieb gekürzt

„Die Kooperationspartner planen und realisieren zusammen das Smic“, heißt es weiter. Die Vereinbarung soll daher längstens bis zur Inbetriebnahme laufen. Das Haus soll im zweiten Halbjahr 2029 in Betrieb gehen. Die Baugrube neben dem im Bau befindlichen neuen Breuninger-Parkhaus ist seit einiger Zeit ausgehoben. Der Verein soll auch bei der künftigen Betriebsform mitsprechen, wobei die Gesamtverantwortung für Zeitpläne und Finanzen beim Kulturamt verbleibt. Die Kooperation soll intensiv sein, geplant ist, dass sich Vertreter von Verein und Amt wöchentlich in einem Arbeitskreis treffen und operative Fragen klären. Dazu gehört auch die Planung von Projekten und Veranstaltungen in der Stadt, mit denen das Haus bekannt gemacht werden soll.

Ein Knackpunkt beim künftigen Betrieb des Hauses könnte die gekürzten Mittel für dessen Betrieb darstellen. Mayer hatte dem Gemeinderat in der Kostendebatte zugesichert, dass die laufenden Kosten von geplanten vier auf zwei Millionen Euro pro Jahr gesenkt werden sollen. Welche Folgen die Halbierung der Personalkosten auf die Öffnungszeiten und das Programmangebot des neuen Filmhauses haben werden, ist nicht geklärt, zum Baubeschluss lag kein Betriebskonzept vor. Es wurde für Sommer 2026 angekündigt.

Filmhaus: Aufwendiger Bau und Schallschutz

Das Gebäude selbst ist aufwendig als Fachwerkkonstruktion mit großen, stützenfreien Räumen vorgesehen, im Erdgeschoss ist Gastronomie vorgesehen. Weil das Tragwerk eine geringe Masse hat, müssen die geplanten zwei Kinos und die Studioräume schalltechnisch vom Rest entkoppelt werden. Die Medienausstattung (digitale Bildbearbeitung, Schnittstudio, Video-/Filmstudio, VR-Studio) soll möglichst gemietet oder geleast werden, um die Investitionskosten zu reduzieren – was allerdings die Betriebskosten erhöhen würde. Im Zuge der Betriebskonzeption mit Programmplanung sollen „auch die Unterhaltskosten für das Haus im Detail ermittelt und vorgestellt werden“, hieß es in der Beschlussvorlage.