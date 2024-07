In Australien kämpft die Feuerwehr gegen einen großen Brand in einer Chemiefabrik. Giftige Gase bedrohen Vororte von Melbourne. Es ist nicht das erste Unglück in dem Werk.

dpa 10.07.2024 - 08:49 Uhr

Melbourne - In der australischen Metropole Melbourne treibt nach einer heftigen Explosion in einer Chemiefabrik eine Wolke giftiger Gase auf Wohngebiete zu. Die Notdienste des Bundesstaates Victoria forderten Anwohner mehrerer Stadtteile auf, Schutz in Innenräumen zu suchen und umgehend alle Fenster und Türen zu schließen.