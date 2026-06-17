In der Nacht auf Mittwoch ist auf einem Hof bei Oberriexingen ein Feuer ausgebrochen. Zwei Scheunen brannten nab, in einer davon befanden sich Rinder. Auch Wohnhäuser sind betroffen.
17.06.2026 - 09:31 Uhr
In der Nacht auf Mittwoch ist auf einem Aussiedlerhof bei Oberriexingen ein Großbrand ausgebrochen, bei dem gut 60 Rinder ums Leben gekommen sind. Die Anwohner waren durch die Warn-App Nina vor der starken Rauchentwicklung gewarnt. Gegen 9 Uhr liefert nun auch die Polizei erste Informationen zu dem Feuer.