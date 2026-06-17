In der Nacht auf Mittwoch ist auf einem Hof bei Oberriexingen ein Feuer ausgebrochen. Zwei Scheunen brannten nab, in einer davon befanden sich Rinder. Auch Wohnhäuser sind betroffen.

In der Nacht auf Mittwoch ist auf einem Aussiedlerhof bei Oberriexingen ein Großbrand ausgebrochen, bei dem gut 60 Rinder ums Leben gekommen sind. Die Anwohner waren durch die Warn-App Nina vor der starken Rauchentwicklung gewarnt. Gegen 9 Uhr liefert nun auch die Polizei erste Informationen zu dem Feuer.

Feuer war gegen 1.35 Uhr gemeldet worden Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, sei ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Nacht nach Oberriexingen ausgerückt, nachdem gegen 1.35 Uhr ein Großbrand einer Scheune nördlich des Gewerbegebiets Erkerstal gemeldet worden war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits zwei Scheunen auf dem Anwesen in Vollbrand. Zudem hatte das Feuer bereits auf zwei Wohnhäuser übergegriffen.

Eines der Wohnhäuser wurde laut Polizei bei dem Feuer leicht beschädigt, beim zweiten Haus stand der Dachstuhl in Flammen. Auch mehrere Fahrzeuge, die auf dem Hof standen, wurden durch das Feuer in Mittleidenschaft gezogen. Gut 60 Rinder, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in einer der Scheunen befanden, kamen ums Leben.

Straßen gesperrt und Hubschrauber im Einsatz

Die Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein, die aktuell noch andauern. Im Zuge dessen mussten auch Gebäudeteile der abgebrannten Scheunen eingerissen werden. Der Schaden wird ersten Schätzungen nach auf rund 5 Millionen Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Feuer nach aktuellem Erkenntnisstand niemand.

Zur Unterstützung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zudem mussten örtliche Straßensperrungen eingerichtet werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen, diese dauern an.