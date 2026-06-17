In der Nacht auf Mittwoch brannten auf einem Hof bei Oberriexingen zwei Scheunen ab. Bürgermeister Ron Keller war bei den Löscharbeiten dabei und berichtet.

In der Nacht auf Mittwoch ist auf einem Aussiedlerhof bei Oberriexingen ein Großbrand ausgebrochen, bei dem gut 60 Rinder ums Leben gekommen sind. Die Anwohner der Gemeinde im Kreis Ludwigsburg waren durch die Warn-App Nina vor der starken Rauchentwicklung gewarnt worden. Gegen 9 Uhr lieferten nun auch die Polizei und Bürgermeister Ron Keller erste Informationen zu dem Feuer.

Keller kam gemeinsam mit den Einsatzkräften gegen 1.30 Uhr auf dem Hof im Norden der Gemeinde an. „Der Stall und die Scheunen waren da schon komplett im Vollbrand.“

Feuer war gegen 1.35 Uhr gemeldet worden

Rund 250 Feuerwehrleute mit 50 Fahrzeugen aus dem ganzen Landkreis rückten an, um einerseits die zwei Scheunen und die darin befindlichen Tiere zu retten. Andererseits das Feuer daran zu hindern, auf die angrenzenden Wohnhäuser überzugreifen.

Es habe keine Möglichkeit gegeben, die Scheunen und Tiere zu retten, sagt Keller. Gut 60 Rinder, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in einer der Scheunen befanden, kamen ums Leben. Das Feuer sei sehr dynamisch gewesen, es habe eine starke Brandausweitung gegeben, so Keller. Während die landwirtschaftlichen Gebäude abbrannten und übrig gebliebene Gebäudeteile eingerissen wurden, konnten die Wohnhäuser einigermaßen erhalten werden.

Laut Polizei wurde eines der Wohnhäuser bei dem Feuer jedoch leicht beschädigt, beim zweiten Haus stand der Dachstuhl in Flammen. Auch mehrere Fahrzeuge, die auf dem Hof standen, wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Straßen gesperrt und Hubschrauber im Einsatz

Der Schaden wird ersten Schätzungen nach auf rund 5 Millionen Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Feuer nach aktuellem Erkenntnisstand niemand. Neben den 250 Einsatzkräften, war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zudem mussten örtliche Straßensperrungen eingerichtet werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen, diese dauern an.