Ein Großbrand im ehemaligen „Ochsen“ in Pleidelsheim hat in der Nacht das Ortsbild zerstört. Anwohner mussten per Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet werden. Der Einsatz dauert an.
08.03.2026 - 10:34 Uhr
Das Ortsbild von Pleidelsheim ist nicht mehr dasselbe. Der ehemalige Ochsen sowie angrenzende Gebäude am Schillerplatz mitten im Herzen der Gemeinde standen in der Nacht auf Sonntag in Flammen. Mehr als 50 Personen mussten ihre Wohnungen oder Hotelzimmer verlassen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1,5 Millionen Euro. „Es war ein sehr unübersichtlicher Einsatz“, sagt Feuerwehrkommandant Timo Günther. „Ein dramatischer Einsatz.“