Ein Großfeuer hat in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) nicht nur Gebäude, sondern auch Existenzen zerstört. Nun ruft die Gemeinde zur Solidarität auf, um Betroffenen zu helfen.
09.03.2026 - 14:27 Uhr
Der Brand in Pleidelsheim in der Nacht zum Sonntag hat nicht nur ortsbildprägende Gebäude, sondern auch Existenzen zerstört. Betroffen sind die Betreiber einer Pizzeria, eines Beautysalons und eines Solariums. Aber auch die Menschen, die durch das Feuer innerhalb weniger Stunden ihr Zuhause, persönliche Erinnerungen und Dinge, die ein Leben ausmachen, verloren haben.