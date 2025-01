Durch das verheerende Feuer in Schorndorf sind vier Menschen und mehrere Firmen obdachlos geworden. Für sie beginnt die schwierige Suche nach einem Ausweichquartier.

Phillip Weingand 20.01.2025 - 16:46 Uhr

Nach einer Explosion und einem Großbrand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Schorndorf am Sonntag läuft nicht nur die Suche nach der Ursache des Feuers, sondern auch die der betroffenen Menschen und Firmen nach einem neuen Obdach. Am Montag haben sich Betroffene sowie Vertreter der Gebäudeeigentümer, der Schorndorfer Stadtverwaltung und der Stadtwerke bei einem Vor-Ort-Termin ausgetauscht. „Von den zehn Unternehmen im Gebäude sind fünf aufgrund von Brand- oder Wasserschäden stark betroffen“, so Dominique Wehrle, der Pressesprecher der Stadt Schorndorf.