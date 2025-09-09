Am Montagnachmittag bricht in Waiblingen ein Feuer in einem Industriegebäude aus. Die Einsatzkräfte sind über Stunden beschäftigt.
09.09.2025 - 07:41 Uhr
Das riesige Feuer in Waiblingen hat die Einsatzkräfte bis zum Dienstagmorgen beschäftigt. Laut einem Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Aalen seien die Löscharbeiten erst gegen 6.30 Uhr vollends beendet gewesen. „Das Gebäude ist komplett ausgebrannt, aber steht noch“, sagte er. Weitere Verletzte hat es laut Polizei nicht gegeben. Am Montagnachmittag war von zwei Leichtverletzten die Rede gewesen.