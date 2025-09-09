Am Montagnachmittag bricht in Waiblingen ein Feuer in einem Industriegebäude aus. Die Einsatzkräfte sind über Stunden beschäftigt.

Das riesige Feuer in Waiblingen hat die Einsatzkräfte bis zum Dienstagmorgen beschäftigt. Laut einem Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Aalen seien die Löscharbeiten erst gegen 6.30 Uhr vollends beendet gewesen. „Das Gebäude ist komplett ausgebrannt, aber steht noch“, sagte er. Weitere Verletzte hat es laut Polizei nicht gegeben. Am Montagnachmittag war von zwei Leichtverletzten die Rede gewesen.

Der Brand war am Montag gegen 16 Uhr in einem Gebäude, das einem Farben- und Lackhersteller gehört, ausgebrochen. Schnell war eine riesige Rauchwolke über dem Gelände aufgezogen, Anwohner sollten Fenster und Türen schließen sowie Lüftungen abschalten. Weil offenbar keine gesundheitsgefährdenden Stoffe freigesetzt wurden, wurde die Warnung wieder aufgehoben. Zeitweise waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

Experten sollen Ursache klären

Am Dienstag sind zwei Straßen rund um den Brandort erst einmal gesperrt. Die Sperrung soll mindestens bis 8 Uhr dauern, hieß es. Wann die Brandermittler der Polizei ins Gebäude können, um nach den Ursachen für das Feuer zu suchen, sei noch unklar.

Auch ein Sachverständiger wird möglicherweise eingeschaltet. Die Polizei schätzte den Schaden zunächst auf rund 600.000 Euro. Wann die Experten zu einem Ergebnis kommen könnten, sei unklar. „Das kann sich ziehen“, sagte der Polizeisprecher.