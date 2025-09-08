Nach Explosionen und meterhohen Flammen gibt es bei dem Großbrand im Waiblinger Eisental Entwarnung: Die Lage ist stabil. Doch die Feuerwehr hat noch einiges zu tun.
08.09.2025 - 19:25 Uhr
Dichte Rauchwolken über dem Gewerbegebiet Eisental, die bis nach Weinstadt sichtbar waren, beißender Geruch in der Luft, das Heulen von Sirenen: Ein Großbrand hat am Montagnachmittag die Waiblinger Feuerwehr in Atem gehalten. Wie die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen mitteilt, ist das Feuer mittlerweile unter Kontrolle – auch wenn die Nachlöscharbeiten noch bis in die Nacht andauern werden.