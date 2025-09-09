Der Schock sitzt tief: Nach dem verheerenden Brand in einer Autowerkstatt in Waiblingen gibt es nur Trümmer, eine zerstörte Existenz – und viele offene Fragen.
09.09.2025 - 14:21 Uhr
Die Trümmer rauchen noch, der Ruß klebt an den Fassaden, und der Geruch von verbranntem Gummi hängt über dem Waiblinger Gewerbegebiet Eisental (Rems-Murr-Kreis) – einen Tag nach dem Großbrand in einer Autowerkstatt kämpfen Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) noch immer gegen die letzten Glutnester. Während Container für Container mit verkohltem Material abtransportiert wird, beginnt für den Betreiber des zerstörten Betriebs ein harter Weg: der Wiederaufbau einer vernichteten Existenz.