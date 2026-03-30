Warum brach das Feuer in der Kehler Großraum-Disco aus? Die Suche nach der Ursache läuft – Hunderte Gäste konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.
Kehl - Nach dem Brand in einer Großraum-Disco in Kehl versuchen Experten herauszufinden, warum die Flammen am frühen Sonntagmorgen ausbrechen konnten. Es wird eine komplizierte Suche: Denn das Feuer hat den Club weitgehend zerstört, vor allem der hintere Teil der Halle liegt in Schutt und Asche. Bagger mussten in den Stunden nach dem Ausbruch Wände der Halle im Industriegebiet einreißen, damit die Feuerwehr die letzten Glutnester löschen konnte. Unklar ist auch noch, wie hoch der Schaden ist.