London ist stärker von Kriminalität geplagt als andere Teile des Landes. Doch die Polizei kommt einem Bericht zufolge damit nicht gut zurecht. Manche Bereiche sind besonders besorgniserregend.

dpa 15.08.2024 - 10:52 Uhr

London - Die Londoner Polizei ist laut einem Bericht ihren Aufgaben in vielen Bereichen nicht gewachsen. Das geht aus einem Bericht der Aufsichtsbehörde HMICFR (His Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services) hervor.