Brooklyn Peltz Beckham will keinen Kontakt mehr zu seinen berühmten Eltern. Seit Monaten wird über einen mutmaßlichen Familienkrach berichtet - jetzt spricht der älteste Sohn erstmals darüber.
20.01.2026 - 13:00 Uhr
London - David Beckham saß in der fernen Schweiz mit Kopfhörern im Podcaststudio, als in der Heimat die schmerzhaften Sätze seines Sohnes bis ins kleinste Detail analysiert wurden. Mit einem Beitrag auf der Plattform Instagram hatte Brooklyn Peltz Beckham am Montagabend erstmals öffentlich über seine Schwierigkeiten in der glamourösen Brit-Familie gesprochen - und sich von seinen Eltern David und Victoria losgesagt.