Charles III. ruft in seiner Weihnachtsansprache zu Mitgefühl und Versöhnung auf. Der König erinnert an grundlegende Werte und Tugenden in Zeiten von Unsicherheit und Spaltung.

London - Der britische König Charles III. hat in seiner Weihnachtsansprache an den Mut, die Opferbereitschaft und den Gemeinschaftssinn im Zweiten Weltkrieg erinnert. "In einer Zeit, in der wir von Spaltung hören - sowohl im Inland als auch im Ausland -, sind es Werte, die wir niemals aus den Augen verlieren dürfen", sagt der 77-Jährige in der am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlten Aufzeichnung.

Jedes Jahr würden sich immer weniger Menschen an das Ende des Krieges 1945 erinnern. Aber die damaligen Werte "vermitteln uns allen eine zeitlose Botschaft", sagt der König.

Er erinnert auch an die biblische Geschichte der drei Weisen aus dem Morgenland und der Hirten auf der Suche nach dem neugeborenen Jesus. "In jedem dieser Fälle waren sie gemeinsam mit anderen unterwegs und auf deren Gemeinschaft und Güte angewiesen. Durch körperliche und geistige Herausforderungen fanden sie zu innerer Stärke", sagt Charles.

Dinge wie Widerstandskraft angesichts von Widrigkeiten, Frieden durch Vergebung und das einfache Kennenlernen würden bis heute "in Zeiten der Unsicherheit" von allen großen Glaubensrichtungen geschätzt werden.

Zukunft kann hoffnungsvoll gestaltet werden

"Mir scheint, dass wir die Werte des Mitgefühls und der Versöhnung bewahren müssen - so, wie unser Herr gelebt hat und gestorben ist", sagt der König. Er habe in diesem Jahr so viele Geschichten vom Sieg des Mutes über Widrigkeiten gehört, das gebe ihm Hoffnung. Konkrete Beispiele nennt Charles nicht. Großbritannien hatte in den vergangenen Monaten mehrere Krisen erlebt, unter anderem einen enormen politischen Rechtsruck verbunden mit einer immer weiter verbreiteten Ablehnung von Migration.

"Wenn ich Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen begegne, empfinde ich es als außerordentlich ermutigend zu hören, wie viel wir gemeinsam haben: eine geteilte Sehnsucht nach Frieden und einen tiefen Respekt vor allem Leben", sagt der König. "Wenn wir auf unserer Lebensreise Zeit finden, über diese Tugenden nachzudenken, können wir alle dazu beitragen, die Zukunft hoffnungsvoller zu gestalten."