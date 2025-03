Nach Granateinschlägen traumatisiert, vor Ausbeutung gerettet: Fünf Löwen aus der Ukraine leben künftig in Südengland. Für die Aktion wurden Hunderttausende Pfund gespendet.

dpa 25.03.2025 - 15:52 Uhr

London - Fünf Löwen aus der Ukraine haben in Großbritannien ein neues Zuhause gefunden. Die Tiere leben künftig in der südenglischen Grafschaft Kent, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Für das Lion Rescue Centre, das nun eröffnet wurde, waren rund 500.000 Pfund (knapp 600.000 Euro) an Spenden gesammelt worden.