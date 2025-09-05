Mitgefühl, Musik und Menschlichkeit: Der Tod der Herzogin von Kent hinterlässt nicht nur für die Royals, sondern auch für viele Briten eine Lücke.
Großbritannien und die Königsfamilie trauern um Katharine, die Herzogin von Kent. Die Ehefrau von Edward von Kent, einem Cousin von Queen Elizabeth II., starb am Donnerstagabend im Kreise ihrer Familie im Alter von 92 Jahren, wie der Palast mitteilte. Sie habe sich unermüdlich für andere und den guten Zweck eingesetzt, schrieben Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate in einer Stellungnahme.