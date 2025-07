"Kick it like Beckham" soll Fortsetzung bekommen

Regisseurin Gurinder Chadha plant eine Fortsetzung des Fußball-Kultfilms. Ob erneut ein Film oder eine Serie, ist noch offen. Als mögliches Erscheinungsjahr nennt sie 2027.

dpa 27.07.2025 - 10:37 Uhr

Basel - Der Kultfilm "Kick it like Beckham" bekommt laut der Regisseurin Gurinder Chadha eine Fortsetzung. Allerdings sei noch unklar, ob es wieder ein Kinofilm oder diesmal eine TV-Serie werde, sagte Chadha (65) der BBC in Basel, wo am Sonntag das Finale der Fußball-EM der Frauen (England gegen Spanien) anstand.