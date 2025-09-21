Die Queen und ihr Gemahl wurden 96 und 99 Jahre alt, Queen Mum sogar 101: Bei den Windsors kennt man sich mit dem hohen Alter gut aus. König Charles trifft nun eine Dame, die noch älter ist.

dpa 21.09.2025 - 00:05 Uhr

London - Kurz nach der Verabschiedung von US-Präsident Donald Trump hat König Charles III. in dieser Woche eine weitere besondere Persönlichkeit getroffen: Ethel Caterham, die aller Voraussicht nach älteste lebende Person der Welt. Wie die Nachrichtenagentur PA berichtete, besuchte der britische Monarch die 116-Jährige am Donnerstag in Lightwater in der englischen Grafschaft Surrey in ihrem Altenheim.