Kurz vor dem Staatsbesuch des US-Präsidenten muss Camilla wegen einer Krankheit ihre Teilnahme an einer Trauerfeier absagen. Gerät die sorgfältig vorbereitete Choreografie ins Wanken?

red/dpa 16.09.2025 - 14:20 Uhr

Königin Camilla (78) kann aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Trauerfeier für die verstorbene Herzogin von Kent teilnehmen. Die Königin erhole sich von einer akuten Entzündung der Nasennebenhöhlen und habe ihre Teilnahme an der Totenmesse „mit großem Bedauern“ absagen müssen, teilte ein Sprecher des Buckingham-Palastes mit. „Ihre Gedanken und Gebete sind beim Herzog von Kent und der ganzen Familie.“