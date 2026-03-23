In einem Londoner Vorort brennen nachts Rettungswagen. Mehrere Häuser werden geräumt. Die Polizei geht von einem antisemitischen Hassverbrechen aus.
23.03.2026 - 12:00 Uhr
London - Am Morgen nach dem "schrecklichen antisemitischen Angriff" stand die Weltmetropole London unter Schock. "Es ist wirklich wichtig, dass wir in einem Moment wie diesem alle zusammenhalten", sagte Premierminister Keir Starmer. Überwachungsvideos zufolge hatten mindestens drei Unbekannte in der Nacht vier Krankenwagen des Rettungsdienstes der jüdischen Gemeinde in Golders Green in Brand gesetzt.