Menschen werden verletzt, als ein Auto in eine Menschengruppe gelenkt wird und ein Angreifer mit dem Messer zusticht. Die Polizei reagiert schnell.

red/dpa 02.10.2025 - 12:05 Uhr

Bei einem Angriff an einer Synagoge in Manchester sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in der englischen Stadt mitteilte, fuhr Augenzeugenberichten zufolge ein Auto zunächst in eine Gruppe von Menschen, ein Mann wurde zudem durch ein Messer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen gab es insgesamt vier Verletzte. Zum Zustand der Opfer war zunächst nichts bekannt. Rettungskräfte waren im Einsatz.