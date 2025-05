Polizei in Liverpool: 79 Verletzte nach Autofahrt in Menge

Während der Meisterfeier des FC Liverpool fährt ein Auto in eine Menschenmenge. Die Polizei macht weitere Menschen ausfindig, die verletzt wurden. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.

dpa 28.05.2025 - 16:18 Uhr

Liverpool - Nachdem ein Autofahrer in Liverpool in eine Menschenmenge gefahren ist, geht die Polizei inzwischen von 79 Verletzten aus. Sieben Menschen seien noch im Krankenhaus, aber in stabilem Zustand, teilte die Merseyside Police mit. Das Fahrzeug war am Montagabend während der Meisterfeier des FC Liverpool in eine Menschenmenge gefahren.